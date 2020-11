Ministerpräsident von Eswatini positiv auf Covid-19 getestet

Bisher 6095 Ansteckungen im früheren Swasiland

In dem afrikanischen Kleinstaat Eswatini ist Regierungschef Ambrose Dlamini positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er sei symptomfrei und befinde sich in Quarantäne, teilte Dlamini in einer am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung mit. Der früher unter dem Namen Swasiland geführte Staat ist die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent.

Dlamini erklärte weiter, er werde von zu Hause aus arbeiten. Diejenigen, zu denen er in der vergangenen Woche Kontakt gehabt habe, würden sich testen lassen und ebenfalls isoliert. Eswatini hat eine Bevölkerung von 1,2 Millionen Einwohnern, bisher wurde bei 6.095 Menschen im Land eine Corona-Infektion festgestellt.