Missbrauchsvorwürfe gegen Portier einer Londoner Kinderklinik

55-Jähriger vor Gericht

Der Portier eines renommierten Londoner Kinderkrankenhauses soll sich an mehreren Kindern vergangen haben. Dem 55 Jahre alten Mann, der am Freitag vor Gericht erscheinen muss, werden unter anderem Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Die Taten haben sich nach Polizeiangaben zwischen 1985 und 2018 ereignet; in dem Prozess geht es um insgesamt sieben Opfer.

Nach einem Bericht der "Sun" verging sich der Mann an Buben. Er soll bis zu seiner Festnahme im Jänner in dem Krankenhaus gearbeitet haben. Kollegen beschrieben ihn der Zeitung zufolge als fleißigen, beliebten Mitarbeiter. In der Kinderklinik werden viele Schwerkranke behandelt, die etwa Krebs haben oder ein neues Organ benötigen.