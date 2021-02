Missbrauchsvorwurf in Familie des Schauspielers Richard Berry

Justiz leitete Vorermittlungen ein

Nachdem eine Tochter des bekannten französischen Schauspielers Richard Berry eine Anzeige wegen Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen in der Verwandtschaft gestellt hat, hat die französische Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigte, liegen die Untersuchungen in der Hand einer Sondereinheit zum Schutz von Minderjährigen.

Demnach hatte die inzwischen 45-jährige Coline Berry Anfang vergangener Woche zur Anzeige gebracht, als Minderjährige Opfer dieser Taten gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft teilte nicht mit, gegen wen sich die Ermittlungen konkret richten.

Der 70 Jahre alte Regisseur und Schauspieler Richard Berry ("22 Bullets", "Ruby & Quentin - der Killer und die Klette") hatte bereits am Dienstagabend in Folge von Medienberichten über die Vorwürfe auf Instagram geschrieben, seine Tochter Coline habe diese Vorwürfe schon vor sieben Jahren gegenüber der Familie vorgebracht. Er bezeichnete sie als Lügen und schrieb: "Ich dementiere diese ekelhaften Vorwürfe eindeutig und mit all meiner Kraft." Er habe niemals eine unangebrachte oder inzestuöse Beziehung zu Coline oder einem seiner anderen Kinder gehabt.

Mitte Jänner war in Frankreich eine Debatte über sexuellen Missbrauch in der Familie entbrannt. Juristin Camille Kouchner hatte ihrem Stiefvater Olivier Duhamel vorgeworfen, vor über drei Jahrzehnten gegenüber ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder sexuell übergriffig geworden zu sein. Der bekannte Politologe und Jurist Duhamel war zwar nicht direkt auf die Vorwürfe eingegangen, hatte aber nach deren Bekanntwerden seine Funktionen niedergelegt.

Im Netz teilten daraufhin zahlreiche Menschen unter dem Hashtag #metooinceste ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen innerhalb der Familie. Das Bündnis Nous Toutes sprach in diesem Zusammenhang von der größten Welle von Zeugenaussagen über sexuellen Kindesmissbrauch in Frankreich.