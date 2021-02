Misstrauensvotum gegen slowenische Regierung am Montag

Ausgang der Abstimmung im Parlament ungewiss - Opposition fehlen die Stimmen, um Ministerpräsident Jansa zu stürzen, hofft aber auf Überläufer aus Koalition

Das slowenische Parlament wird am Montag über den Misstrauensantrag gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa entscheiden. Das Votum ist äußerst ungewiss. Die fünf linken und liberalen Oppositionsparteien, die den Antrag eingereicht haben, haben nicht genug Stimmen, um die Regierung zu stürzen und hoffen auf mögliche Überläufer aus der Koalition.

Um den aktuellen Ministerpräsidenten samt Regierung abzuwählen, muss im Zuge des konstruktiven Misstrauensvotums ein neuer Regierungschef gewählt werden. Zur Wahl stellt sich der Chef der Pensionistenpartei (DeSUS), Karl Erjavec. Bei der Abstimmung am Montag gehe es um die Zukunft Sloweniens, betonte Erjavec in einem Interview für die Wochenzeitung "Mladina" am Freitag. Im Parlament werde darüber entschieden, in was für einem Land man leben wolle. Der frühere langjährige Außenminister, Mitglied in beiden früheren Jansa-Regierungen, mahnte, dass Jansa das Land in Richtung einer "autoritären Demokratie" führe. Außerdem wird ihm Missmanagement in der Corona-Pandemie vorgeworfen.

Um die Regierung zu stürzen, müssen mindestens 46 von 90 Abgeordnete das Misstrauensvotum unterstützen. Die fünf Oppositionsparteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) zusammenschließen, haben aber nur 43 Abgeordnete auf ihrer Seite. Es ist nicht nur ungewiss, ob sie die nötige absolute Mehrheit erreichen können, fraglich ist sogar, ob ihre eigenen Parlamentarier für Jansas Abwahl stimmen werden. Offen ist ausgerechnet, ob alle DeSUS-Abgeordneten die Wahl ihres Parteichefs zum neuen Premier unterstützen werden.

Bei der geheimen Abstimmung am Montag hofft KUL deshalb auf mögliche Überläufer entweder aus der mitregierenden liberalen SMC oder aus der oppositionellen nationalistischen SNS sowie den beiden Minderheitsabgeordneten, die derzeit Jansas Regierung unterstützen. Medienberichten zufolge haben einige Abgeordnete bereits angekündigt, die Stimmzettel nicht zu übernehmen und damit der Abstimmung fernzubleiben. Unter anderem soll das die SNS machen.

Jansa war bereits 2013 mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums abgesetzt worden, nachdem er unter Korruptionsverdacht geraten war.