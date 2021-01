Mit 117 km/h durch 40er-Zone: Salzburger Polizei stoppte Alkolenker

29-Jähriger hatte 1,52 Promille Alkohol im Blut - Führerschein schon früher abgenommen

Die Polizei hat am späten Dienstagabend in der Stadt Salzburg einen Autofahrer gestoppt, der viel zu schnell, stark alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. In einer Tempo-40-Zone wurde er mit 117 km/h gemessen. Im Bereich der Naturwissenschaftlichen Fakultät konnte die Zivilstreife den 29-jährigen Einheimischen schließlich anhalten. Ein Alkotest ergab 1,52 Promille, informierte die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Lenker der Führerschein bereits früher abgenommen worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 29-Jährige wird angezeigt, außerdem erwartet ihn ein neuerliches Führerschein-Entzugsverfahren.