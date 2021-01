Mit Bob in Auto gekracht - Zwei Buben in Salzburg schwer verletzt

Siebenjähriger mit Rettungshubschrauber ins Spital geflogen - Zehnjähriger und Mutter, die Schwächeanfall erlitt, ebenfalls in Krankenhaus gebracht

Bei einem Rodelunfall in Bad Dürrnberg (Bezirk Hallein) sind am Sonntag zwei Buben im Alter von sieben und zehn Jahren schwer verletzt worden. Sie seien gegen 14.30 Uhr auf einem Plastikbob einen steilen Hang am Zinken abwärts gefahren und hätten dabei vermutlich die Geschwindigkeit unterschätzt, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Am Parkplatz der Zinkenlifte seien sie dann in das Heck eines geparkten Autos gekracht.

Der Siebenjährige sei mit dem Rettungshubschrauber ins Kinderspital geflogen worden. Der ältere Bruder sei mit der Rettung ins Klinikum Salzburg gebracht worden, ebenso wie die Mutter, die einen Schwächeanfall erlitten habe. Der Lenker des Autos sei den verletzten Kindern sofort zu Hilfe geeilt, nachdem er einen "lauten Knall" gehört habe. Der Mann habe zum Unglückszeitpunkt gerade sein eigenes Kind im Kindersitz angeschnallt. Die Eltern hatten die beiden Buben alleine den steilen Hang befahren lassen, hieß es von der Polizei.