Mit der Industrie geht es weiter bergauf - Wieder neue Jobs

Wachstum der Industrie verliert an Schwung Die heimische Industrie wächst zwar noch, verliert aber "erkennbar" an Schwung und befindet sich "nahe einer Stagnation", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bank Austria EinkaufsManagerIndex für Mai. Zum dritten Mal in Folge ist der Index zurückgegangen und liegt mit 50,2 Punkten nur mehr knapp über der Wachstumsschwelle.