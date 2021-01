Mit Lkw über Abhang gestürzt - Lenker blieb unverletzt

22-Jähriger war von Kastenwagen überholt worden und auf vereister Fahrbahn ins Schleudern geraten

Ein 22-jähriger Pinzgauer ist am Samstag in den frühen Morgenstunden mit einem Lkw auf der Mittersiller Straße bei Stuhlfelden (Bezirk Zell am See) ins Schleudern geraten und über einen Abhang gestürzt. Der Lkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, er blieb unverletzt.

Zuvor war der 22-Jährige, der in Richtung Zell am See fuhr, am Ende des Ortsgebiets von Stuhlfelden von einem weißen Kastenwagen überholt worden. Der Lkw-Lenker bremste und kam dabei auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern. Der Lenker des Kastenwagens fuhr weiter. Der Alkotest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,48 Promille, teilte die Polizei mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann aus, um den beschädigten Lkw zu bergen. Während der Aufräumarbeiten war die Mittersiller Straße im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar.