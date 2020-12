Mit Messer Bewaffneter bedrohte Koch in OÖ mit dem Umbringen

Nachdem er Essen abgeholt hatte

Ein Unbekannter hat am Sonntag einen Koch in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit dem Umbringen bedroht. Der Mann kam um 17.00 Uhr in das Restaurant und bestellte etwas zum Mitnehmen. Als er wie vereinbart wiederkam, wollte er mit Bankomatkarte bezahlen. Jedoch war das Gerät defekt und er holte bei einem Geldautomaten Bargeld. Kurz nachdem er nun sein Essen bezahlt hatte, kam er mit einem Messer zurück und bedrohte den Koch, berichtete die oö. Polizei am Sonntag.

Dann flüchtete der Mann. Warum es zu der Drohung kam, war vorerst unklar. Der Unbekannte wird als etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklem Kinnbart beschrieben. Er trug einen weißen Kapuzenpullli, eine schwarz-weiße Jogginghose, eine graue Haube, graue Turnschuhe und schwarze Handschuhe.