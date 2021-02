Mit neuer Strategie wachsen: Unilever schielt auf Millennials

Unilever baut in Indonesien Fabrik für nachhaltiges Palmöl Der Lebensmittel- und Konsumgüter-Riese Unilever will in Indonesien eine Fabrik für nachhaltig produziertes Palmöl bauen. Die Verhandlungen mit der Regierung über das 100 Mio. Euro teure Projekt auf Sumatra seien weit fortgeschritten, so der niederländisch-britische Konzern.