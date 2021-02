Mitarbeiter ließ Werkzeug aus Industriebetrieb im Burgenland mitgehen

30-Jähriger stahl 400 Stück an Spezialwerkzeugen und verkaufte sie im Internet weiter

Ein Mitarbeiter eines Industriebetriebes in Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf) hat offenbar an seinem Arbeitsplatz zahlreiche Spezialwerkzeuge mitgehen lassen. Seit Anfang August 2020 soll der 30-Jährige circa 400 Stück an Werkzeugen gestohlen haben, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit. 300 Stück habe er im Internet weiterverkauft, 100 seien bei ihm zuhause in Ungarn gefunden worden. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Dem Inhaber der Firma sei bereits im August 2020 aufgefallen, dass aus dem Werkzeugraum immer wieder Hartmetallfräser, Bohrer und andere Werkzeuge fehlten. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Jennersdorf. Als der 30-jährige Mitarbeiter dann am Donnerstagnachmittag im Bereich des Industriebetriebes von der Polizei angehalten wurde, seien in seinem Auto zahlreiche Werkzeuge gefunden worden.

Das Werkzeug, das er noch nicht weiterverkauft hatte, übergab der Mann der Polizei. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.