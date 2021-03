Mitarbeiterin verklagt Amazon wegen Diskriminierung

Amazon plant Android-Appstore auch für Europa Amazon will seine Software-Plattform für Android-Programme laut einem Medienbericht noch in diesem Sommer nach Europa bringen. Der Online-Händler wolle demnächst den Anmeldeprozess für Entwickler eröffnen, berichtete das US-Blog "All Things Digital" unter Berufung auf informierte Personen. Amazons Appstore ist bisher nur in den USA verfügbar.