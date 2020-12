Mitten in Corona-Pandemie: Fußball-Star Neymar gibt Silvesterparty

150 geladene Gäste, laut Organisatoren werden alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten

Brasiliens Fußball-Star Neymar wird zu Silvester eine Party für 150 geladene Gäste geben. Wie die Organisatoren am Montag anmerkten, würden strenge Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um Corona-Infektionen zu verhindern. Die Veranstaltung sei privat und alle relevanten Berechtigungen seien eingeholt worden, hieß es vonseiten der Agentur Fabrica.

Am Wochenende hatte die brasilianische Tageszeitung "O Globo" berichtet, dass Neymar 500 Personen zu mehrtägigen Feierlichkeiten im rund 100 km von Rio entfernten Mangaratiba geladen hätte. Der bei Paris Saint-Germain spielende 28-Jährige war deshalb in die Kritik geraten. Brasilien beklagt inzwischen über 190.000 Tote, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Es ist die zweithöchste Zahl an Todesfällen weltweit hinter den USA.