Mobilezone verkauft österreichische Tochterfirma

Stillschweigen über Verkaufspreis

Die Mobilezone Gruppe treibt die Fokussierung auf ihr Kerngeschäft in der Schweiz und Deutschland weiter voran. Daher verkauft die Handy-Ladenkette per heute ihr Tochterunternehmen in Österreich.

Wie der Mobiltelefon-Verkäufer am Dienstag weiter mitteilt, ist die Tochter in Österreich auf Reparaturdienstleistungen von Smartphones spezialisiert. Käufer sei ein Investor aus dem industriellen Sektor, weitere Angaben machte das Unternehmen nicht. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.