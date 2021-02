Mobilfunkmesse in Barcelona findet Ende Juni statt - mit Besuchern

US-Hauspreise mit stärkstem Anstieg seit 7 Jahren In den USA ist der Immobilienmarkt weiter im Aufwind: Die Hauspreise sind im September so stark wie seit über sieben Jahren nicht mehr gestiegen. In den zwanzig größten Ballungsgebieten zogen die Preise im Jahresvergleich um 13,29 Prozent an, wie der am Dienstag in New York veröffentlichte Index des Forschungsinstituts S&P/Case-Shiller zeigt.