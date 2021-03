Modell der Energie-Nachbarschaftshilfe soll in NÖ forciert werden

EVN will Strom-Erzeugung in SEE ausbauen Einen wichtigen Schritt in Richtung einer namhaften Strom-Eigenerzeugung in Südosteuropa stellt für den niederösterreichischen Energiekonzern EVN das grüne Licht der bulgarischen Regierung für das 500-Mio.-Euro-Wasserkraftprojekt Gorna Arda nahe der türkischen Grenze dar. Anders als in Österreich, wo die EVN bis zu drei Viertel der Elektrizität selbst erzeugt, fehlen dem Unternehmen größere Anlagen im Südosten bis dato, obwohl die EVN dort insgesamt 2,3 Mio. Kunden zu versorgen hat.