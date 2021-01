Moderner Fünfkampf: Weltverband entzog Weißrussland WM

Nach dem Entzug der Eishockey-WM werden auch die Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf heuer nicht wie geplant in Weißrussland stattfinden. Wie der Weltverband (UIPM) am Freitag mitteilte, werde in den kommenden Tagen ein anderer Ausrichter als Ersatz für Minsk bestimmt. Dies habe der Vorstand des Weltverbandes mit Blick auf die instabile Lage in dem Land beschlossen. Die für den 7. bis 13. Juni geplanten Titelkämpfe sind die letzte Qualifikation für Olympia in Tokio.

Zuletzt hatte der Eishockey-Weltverband nach großem politischem und wirtschaftlichem Druck entschieden, dass das seit langem von Machthaber Alexander Lukaschenko regierte Weißrussland nicht mehr Co-Veranstalter der diesjährigen WM sein wird. Die EU erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Dutzende Staaten haben Sanktionen gegen Funktionäre des Machtapparats erlassen.