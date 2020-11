Mofalenker stieß Fußgängerin nieder: 88-Jährige in Lebensgefahr

Frau prallte in Salzburg mit Kopf auf die Straße

In der Stadt Salzburg hat am Samstagabend ein 18-jähriger Mopedlenker eine Fußgängerin erfasst. Die 88-jährige Frau war auf der Grazer Bundesstraße rechts auf der Fahrbahn unterwegs und prallte nach dem Aufprall mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Pensionistin wurden vom Notarzt versorgt und dann in die Uniklinik Salzburg gebracht. Der Zweiradlenker erlitt Abschürfungen und einen Schock. Ein Alkoholtest verlief negativ.