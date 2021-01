Moldau - Ex-Finanzministerin mit der Regierungsbildung beauftragt

Staatspräsidentin Sandu: "Vorgezogene Neuwahlen bleiben die beste Lösung"

In der Republik Moldau hat die neue proeuropäische Staatspräsidentin Maia Sandu am Mittwoch die frühere Finanzministerin Natalia Gravrilita mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem das Kabinett des pro-russischen Premierministers Ion Chicu Ende letzten Jahres geschlossen zurückgetreten war. Die Regierungsgeschäfte waren seither vom scheidenden Außenminister Aureliu Ciocoi kommissarisch geführt worden.

Die designierte Premierministerin Natalia Gavrilita studierte Rechtswissenschaften, sie ist Harvard-Absolventin und war als Beraterin sowohl für die Weltbank als auch die EU-Kommission tätig. In der kurzlebigen Koalitionsregierung unter Maia Sandu (2019) hatte sie das Amt der Finanzministerin bekleidet, zurzeit ist sie Vizepräsidentin der von Sandu gegründeten proeuropäischen Partei "Aktion und Solidarität". Gavrilita sei "hochprofessionell, integer und verantwortungsbewusst", ihr Regierungsprogramm fokussiere vor allem Wirtschaftswachstum und Korruptionsbekämpfung in den staatlichen Institutionen, sagte die moldauische Präsidentin in einer Pressekonferenz.

Natalia Gavrilita hat nunmehr 15 Tage Zeit, ihre Ministerriege aufzustellen und sich mit dieser der Vertrauensabstimmung im Parlament zu stellen. Sollte die von den pro-russischen Fraktionen (Sozialisten und Shor-Partei) dominierte Legislative die neue Regierung nicht bestätigen, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Neuwahlen, die sowohl von der Staatspräsidentin als auch von den proeuropäischen Fraktionen angestrebt werden. Sandu selbst stellte am Mittwoch ausdrücklich klar, dass "vorgezogene Neuwahlen nach wie vor die beste Lösung bleiben", um eine "verantwortungsvolle und im Interesse der Bürger arbeitende Parlamentsmehrheit" zu erzielen. Die Fraktionen hätten nun die Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, ob sie diese Neuwahlen wollen oder nicht, so das moldauische Staatsoberhaupt.