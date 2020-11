Moldau stimmt in Stichwahl über neuen Präsidenten ab

Rund 3,2 Millionen Moldauer wahlberechtigt

In der Republik Moldau wird am Sonntag bei einer Stichwahl über das künftige Staatsoberhaupt entschieden. In der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen lag Amtsinhaber Igor Dodon überraschend hinter seiner prowestlichen Herausforderin Maia Sandu. Umfragen hatten den russlandfreundlichen Präsidenten zuvor noch in Führung gesehen. Dodon und Sandu waren bereits bei der Präsidentenwahl vor vier Jahren gegeneinander angetreten. Auch damals gab es eine Stichwahl.

Rund 3,2 Millionen Wahlberechtigte sind trotz steigender Corona-Zahlen zur Wahl aufgerufen. Allein am Samstag habe es mehr als 1.300 Neuinfektionen gegeben, teilten die Behörden mit. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr gab es demnach mehr als 87.000 Fälle in Moldau. In den Wahllokalen gelten deshalb spezielle Hygienevorschriften.

Die frühere Sowjetrepublik ist gespalten - in Befürworter einer EU-Annäherung und jene, die an engen Beziehungen zu Russland festhalten wollen. Moldau gilt als das ärmste Land Europas. Es liegt zwischen der Ukraine und Rumänien.