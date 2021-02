Moldauische Präsidentin will Neuwahlen oder "meine Amtsenthebung"

Maia Sandu mit Ultimatum - Machtkampf zwischen prorussischem Parlament und proeuropäischem Staatsoberhaupt spitzt sich weiter zu

In der Republik Moldau hat die proeuropäische Staatspräsidentin Maia Sandu am späten Dienstagabend klargestellt, weiterhin vorgezogene Neuwahlen anzustreben. Es werde "entweder Neuwahlen oder ein Referendum über meine Amtsenthebung" geben. Die Bürger hätten ein Recht, über "die Zukunft ihres Landes zu entscheiden", sagte Sandu in einer TV-Ansprache. Wenige Stunden zuvor hatte das Verfassungsgericht ihren jüngst erteilten Regierungsauftrag für nicht verfassungskonform erklärt.

Verfassungsbeschwerde gegen das Präsidialdekret zum Regierungsauftrag hatten die prorussischen Sozialisten (PSRM) eingelegt, nachdem das von prorussischen Fraktionen dominierte Parlament in Chisinau der designierten Regierungschefin Natalia Gavrilita schon einmal das Vertrauen verweigert hatte. Das Verfassungsgericht legte Präsidentin Sandu de facto nahe, nun die Kandidatin der neuen, prorussischen Parlamentsmehrheit, die Sozialistin Mariana Durlesteanu, mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Es dürfe nicht sein, dass der moldauische Staat abermals von einer "Bruderschaft der Straffälligen" vereinnahmt werde, sagte Sandu am Dienstagabend. Sie verwies auf die Staatskrise von 2015, als der inzwischen untergetauchte Oligarch Vlad Plahotniuc seinen eigenen Anwärter auf das Amt des Regierungschefs gegen den Willen des damaligen Staatspräsidenten Nicolae Timofti durchgesetzt hatte. Sandu ließ offen, wie sie die von ihr angestrebten Neuwahlen herbeiführen will.

Moldauische Politikbeobachter gingen am Mittwoch größtenteils davon aus, dass die Staatspräsidentin keinen weiteren Regierungsauftrag erteilen wird. Dem Nachrichtenportal deschide.md sagte der Politologe Igor Botan, dass Sandu ein klares Ultimatum gestellt habe: Entweder trete das Parlament ab oder sie selbst. Doch sei laut geltendem moldauischen Recht ein Amtsenthebungsverfahren gegen das Staatsoberhaupt nur äußerst schwer einzuleiten. Scheitere ein solches Amtsenthebungsverfahren und bleibt das Staatsoberhaupt im Amt, werde das Parlament aufgelöst, so Botan.