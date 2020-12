Molkereien verkauften heuer weniger Frischmilch, mehr Bio und Käse

Anteil der Bioprodukte am Gesamtabsatz bei 19 Prozent

Die Molkereien blicken mit gemischten Gefühlen auf das heurige Jahr. Auf der positiven Seite verbuchen sie den Trend zu mehr Regionalität und Bio, negativ sehen sie den Preisdruck im Lebensmittelhandel und dass sie bisher bei den Corona-Förderungen nicht berücksichtigt wurden. "Unsere Kühe sind nicht in Kurzarbeit", so Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM).

Während der Lebensmittelhandel zu den Gewinnern der Coronakrise gehöre, würden Milchbauern und Verarbeiter unter dem teilweisen Wegbrechen des Absatzes in der Gastronomie und Hotellerie leiden. Dies treffe insbesondere auf die Tourismusregionen zu, hier sei Hilfe vom Staat erforderlich, denn dir dortigen Molkereien würden 30 bis 40 Prozent ihres Umsatzes mit dem Fremdenverkehr machen.

Einmal mehr mahnten die Molkereivertreter den Lebensmittelhandel ("unserem verlängerten Arm"), das "verramschen" von Nahrungsmitteln zu unterlassen. Und Petschar erinnerte heute in einem Pressegespräch daran, dass zwar der Lebensmittelhandel dafür gefeiert wurde, dass er in der Coronakrise die Versorgung aufrecht erhalten hat, aber es seien die Produktionsbetriebe gewesen, die direkt aus ihren Lagern die Frischware ausgeliefert hätten.

Der Trend zu weniger Frischmilch hat auch heuer angehalten, dafür gab es abermals ein Plus bei Bioprodukten und Käse. Die Bioschiene würde inzwischen rund 19 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Die Milchmenge an sich blieb auf Vorjahresniveau. 46 Prozent des Umsatzes macht die Milchwirtschaft mit dem Export ihrer Produkte.

Petschar erneuerte heute die Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftsbezeichnung auf den Verpackungen. Auch für die Haltungsbedingungen der Kühe sei eine Kennzeichnung vorstellbar. Dies sei aber aufgrund der alpinen Struktur des Landes nicht so einfach. Viele Landwirte würden eine Mischform aus Anbindehaltung und Auslauf praktizieren, aber bei Schneemengen wie jetzt in Westösterreich müssten die Tiere in den Ställen bleiben.

Sorge bereitet den Milchverarbeitern der drohende Brexit ohne Abkommen. Dies würde zu erheblichen Unsicherheiten am Markt führen.