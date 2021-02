Monarchie-Anhänger in Thailand fordern Beibehaltung strenger Gesetze

Petition an Regierung überreicht

Anhänger der Monarchie in Thailand haben am Mittwoch der Regierung eine Petition überreicht, in der sie die Beibehaltung der strengen Gesetze des Landes wegen Majestätsbeleidigung fordern. In Thailand stehen auf Kritik am König, der Königin oder anderen Mitgliedern des Hofes drakonische Strafen von bis zu 15 Jahren Haft.

Der Anführer der Gruppe "Thai Pakdee", Warong Detgitvigrom, betonte, das Gesetz sei notwendig, um die Monarchie vor Menschen zu schützen, die die Institution schwächen wollten. Die Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften sei einem Vertreter des Senats überreicht worden.

In vielen Teilen Thailands gibt es seit vergangenem Jahr immer wieder Demonstrationen gegen die Regierung, bei der aber zunehmend auch die Rolle von König Maha Vajiralongkorn in Frage gestellt wird. Die Teilnehmer fordern unter anderem eine Änderung des strengen Lèse-Majesté-Gesetzes.

Erst am Dienstag waren vier führende Aktivisten der Demokratiebewegung wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden. In den vergangenen Monaten haben die Behörden in Bangkok bereits Dutzende weitere Demonstranten wegen des gleichen Vergehens angezeigt.

Am Montag hatten sich Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen alarmiert über die Zunahme in der Anwendung des Gesetzes gezeigt. "Wir haben wiederholt betont, dass Lèse-Majesté-Gesetze in einem demokratischen Land keinen Platz haben", hieß es in einer Mitteilung. "Wir sind zutiefst beunruhigt über den Anstieg der Zahl der Strafverfolgungsmaßnahmen seit Ende 2020 und die härteren Haftstrafen."