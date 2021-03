Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich: Februar 2021

Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook (Ermittlungszeitraum: 1.2. bis 28.2.2021).

Belletristik Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 4 Monika "Vati" Hanser 20,60 Euro Helfer 2 1 Thomas "Uhudler-Ver Carl 17 Euro Stipsits schwörung" Ueberreuter Verlag 3 NEU Claudia "Steirertanz Gmeiner-Verla 16 Euro Rossbacher " g 4 5 Franzobel "Die Zsolnay 26,80 Euro Eroberung Amerikas" 5 3 Thomas "Kopftuchmaf Ueberreuter 17 Euro Stipsits" ia" 6 2 David "Bad Regina" Kiepenheuer & 24,70 Euro Schalko Witsch 7 10 Monika "Die Bagage" Hanser 19,60 Euro Helfer 8 NEU T.C. Boyle "Sprich mit Hanser 25,70 Euro mir" 9 15 Herbert "Die Welt Haymon Verlag 23,60 Euro Dutzler war eine Murmel" 10 NEU Haruki "Erste Dumont 22,70 Euro Murakami Person Buchverlag Singular"

Belletristik Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 4 Delia Owens "Der Gesang Heyne 12,40 Euro der Flusskrebse" 2 NEU Julia Quinn "Bridgerton Harper 10,30 Euro - Der Duke Collins und ich" 3 1 Hera Lind "Die Frau Diana 11,30 Euro zwischen den Welten" 4 14 Julie Clark "Der Tausch Heyne 13,40 Euro - Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und nur ein Ausweg." 5 2 Blanka "365 Tage" Blanvalet 13,30 Euro Lipinska 6 11 Lucinda "Die Goldmann 12,40 Euro Riley Sonnenschwes ter" 7 NEU Joe Fischler "Totentanz Kiepenheuer & 11,40 Euro im Witsch Pulverschnee " 8 NEU Charlotte "Der Blanvalet 11,40 Euro Link Verehrer" 9 6 Karsten "Achtsam Heyne 11,30 Euro Dusse morden" 10 WE Joy Fielding "Blind Date" Goldmann 10,30 Euro

Sachbuch Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Monika "Und erlöse Piper 20,60 Euro Gruber, uns von den Andreas Hock Blöden" 2 2 Ingrid "Einspruch!" Brandstätter 20,00 Euro Brodnig Verlag 3 NEU Gerald "Lieblosigke Verlag Herder 18,60 Euro Hüther it macht krank" 4 3 Barack Obama "Ein Penguin 43,20 Euro verheißenes Land" 5 4 Johannes "Das Gesetz Edition A 24,00 Euro Huber des Ausgleichs" 6 9 Yuval Noah "Eine kurze Pantheon 15,50 Euro Harari Geschichte der Menschheit" 7 NEU Marcel Eris, "MontanaBlac Riva 20,60 Euro Dennis Sand, k II" MontanaBlack 8 NEU Roman "Hitlers Molden Verlag 29,00 Euro Sandgruber Vater" in Verlagsgruppe Styria GmbH & Co. KG 9 17 Michael "Niavarani Schultz & 24,90 Euro Niavarani liest Schirm Nestroy" Bühnenverlag 10 11 Peter Fabjan "Ein Leben Suhrkamp 24,70 Euro an der Seite von Thomas Bernhard"

Sachbuch Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Clemens G. "Corona-Impf Quadriga 10,30 Euro Arvay stoffe: Rettung oder Risiko?" 2 1 John "Das Café am DTV 9,20 Euro Strelecky Rande der Verlagsgesell Welt" schaft 3 2 John "The Big DTV 10,20 Euro Strelecky Five for Verlagsgesell Life" schaft 4 15 Sucharit "Corona Goldegg 15,00 Euro Bhakdi, Fehlalarm? Verlag Karina Reiss Zahlen, Daten und Hintergründe . Zwischen Panikmache und Wissenschaft : welche Maßnahmen sind im Kampf gegen Virus und COVID-19 sinnvoll? ORIGINAL" 5 3 Eva "Was geht, Kiepenheuer & 12,40 Euro Reisinger Österreich?" Witsch 6 20 Stephen "Kurze Klett-Cotta 11,40Euro Hawking Antworten auf große Fragen" 7 6 Viktor E. "... Penguin 10,30 Euro Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen" 8 4 Robert T. "Rich Dad Finanzbuch 15,50 Euro Kiyosaki Poor Dad" Verlag 9 19 John "Auszeit im DTV 10,20 Euro Strelecky Café am Verlagsgesell Rande der schaft Welt" 10 10 James Clear "Die Goldmann 13,40 Euro 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung"

Kinder- und Jugendbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 2 Jeff Kinney "Gregs Baumhaus 15,50 Euro Tagebuch 15 Verlag - Halt mal die Luft an!" 2 1 Katja "Seawalkers Arena 14,40 Euro Brandis (4). Ein Riese des Meeres" 3 3 Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 11: Wilder, wilder Wald!" 4 6 Aimée Carter ""Die Erben Verlag 16,50 Euro der Animox 1 Friedrich Oetinger GmbH 5 WE Arazhul, "Wie ich in Community 15,50 Euro Roman Fink, der Editions Adrian Geisterschul Richter e nachsitzen musste - Ein Arazhul-Comi c-Adventure" 6 12 Andreas "Rico, Oskar Carlsen 7,20 Euro Steinhöfel und die Tieferschatt en (Rico und Oskar 1)" 7 11 J.K. Rowling "Harry Carlsen 9,30 Euro Potter und der Stein der Weisen (Harry Potter 1)" 8 WE Walt Disney, "Disney - Carlsen 12,40 Euro Serena Villains 1: Valentino Die Schönste im ganzen Land" 9 WE Magnus Myst "Das kleine Ueberreuter 13,40 Euro Böse Buch" Verlag, Kinder- und Jugendbuch 10 4 Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 2: Voller Löcher!"

eBook Gesamt:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Julie Clark "Der Tausch Heyne 9,99 Euro - Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und nur ein Ausweg." 2 NEU Claudia "Steirertanz Gmeiner 11,99 Euro Rossbacher " 3 NEU Julia Quinn "Bridgerton Cora Verlag 5,99 Euro - Wie bezaubert man einen Viscount?" 4 NEU Julia Quinn "Bridgerton HarperCollins 7,99 Euro - Der Duke Germany und ich" 5 NEU Julia Quinn "Bridgerton Cora Verlag 5,99 Euro - Wie verführt man einen Lord?" 6 1 Thomas "Die Ueberreuter 15,99 Euro Stipsits Uhudler-Vers chwörung" 7 NEU Lilly Lucas "New Knaur eBook 9,99 Euro Horizons" 8 4 Sebastian "Der Droemer eBook 14,99 Euro Fitzek Heimweg" 9 5 Thomas "Kopftuchmaf Carl 15,99Euro Stipsits ia" Ueberreuter Verlag 10 NEU Klaus-Peter "Ostfriesenz Fischer 9,99 Euro Wolf orn" Ebooks

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.