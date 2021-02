Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich: Jänner 2021

Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook (Ermittlungszeitraum: 1.1. bis 31.1.2021).

Belletristik Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Thomas "Uhudler-Ver Carl 17,00 Euro Stipsits schwörung" Ueberreuter Verlag 2 NEU David "Bad Regina" Kiepenheuer & 24,70 Euro Schalko Witsch 3 3 Thomas "Kopftuchmaf Ueberreuter 17,00 Euro Stipsits ia" 4 NEU Monika "Vati" Hanser, Carl 20,60 Euro Helfer 5 NEU Franzobel "Die Zsolnay, Paul 26,80 Euro Eroberung Amerikas" 6 17 André Heller "Zum Weinen Zsolnay, Paul 23,70 Euro schön, zum Lachen bitter" 7 2 Sebastian "Der Droemer HC 23,70 Euro Fitzek Heimweg" 8 NEU Biyon "Weil ich es Inderleicht 13,30 Euro Kattilathu wert bin!" 9 NEU Reinhold "Die Liebe Amalthea 22,00 Euro Bilgeri im leisen Signum Land" 10 9 Monika "Die Bagage" Hanser, Carl 19,60 Euro Helfer

Belletristik Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 7 Hera Lind "Die Frau Diana 11,30 Euro zwischen den Welten" 2 NEU Blanka "365 Tage" Blanvalet 13,30 Euro Lipinska 3 8 John "Der Wal und Fischer 12,40 Euro Ironmonger das Ende der Taschenbuch Welt" 4 NEU Delia Owens "Der Gesang Heyne 12,40 Euro der Flusskrebse" 5 WE Marc Elsberg "BLACKOUT - Blanvalet 11,30 Euro Morgen ist es zu spät" 6 4 Karsten "Achtsam Heyne 11,30 Euro Dusse morden" 7 WE Paulo Coelho "Der Diogenes 11,40 Euro Alchimist" 8 WE George "1984" Ullstein 12,40 Euro Orwell Taschenbuch Verlag 9 WE Patrick "Das Parfum" Diogenes 12,40 Euro Süskind 10 NEU Katharina "Zwei Droemer 10,30 Euro Fuchs Handvoll Taschenbuch Leben"

Sachbuch Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Monika "Und erlöse Piper 20,60 Euro Gruber, uns von den Andreas Hock Blöden" 2 NEU Ingrid "Einspruch!" Brandstätter 20,00 Euro Brodnig Verlag 3 2 Barack Obama "Ein Penguin 43,20 Euro verheißenes Land" 4 6 Johannes "Das Gesetz Edition A 24,00 Euro Huber des Ausgleichs" 5 NEU Wojciech "Almost" Edition 20,00 Euro Czaja Korrespondenz en 6 WE Philippa "Das Buch, Ullstein 20,60 Euro Perry von dem du Buchverlage dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen" 7 NEU Julian "Der Mann im Kiepenheuer & 24,70 Euro Barnes roten Rock" Witsch 8 NEU Michael Maar "Die Rowohlt, 35,00 Euro Schlange im Reinbek Wolfspelz" 9 14 Yuval Noah "Eine kurze Pantheon 15,50 Euro Harari Geschichte der Menschheit" 10 9 Barack Obama "A Promised Viking 39,20 Euro Land" (UK)

Sachbuch Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 John "Das Café am DTV 9,20 Euro Strelecky Rande der Verlagsgesell Welt" schaft 2 4 John "The Big DTV 10,20 Euro Strelecky Five for Verlagsgesell Life" schaft 3 NEU Eva "Was geht, Kiepenheuer & 12,40 Euro Reisinger Österreich?" Witsch 4 19 Robert T. "Rich Dad Finanzbuch 15,50 Euro Kiyosaki Poor Dad" Verlag 5 20 Bodo Schäfer "Die Gesetze DTV 10,20 Euro der Verlagsgesell Gewinner" schaft 6 13 Viktor E. "... Penguin 10,30 Euro Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen" 7 WE Dale "Wie man Fischer 13,40 Euro Carnegie Freunde Taschenbuch gewinnt" 8 WE Sabine Bode "Älterwerden Goldmann 13,40 Euro ist voll sexy, man stöhnt mehr" 9 WE Natalie "Kompass Rowohlt TB 10,30 Euro Knapp neues Denken" 10 18 James Clear "Die Goldmann 13,40 Euro 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung"

Kinder- und Jugendbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Katja "Seawalkers Arena 14,40 Euro Brandis (4). Ein Riese des Meeres" 2 1 Jeff Kinney "Gregs Baumhaus 15,50 Euro Tagebuch 15 Verlag - Halt mal die Luft an!" 3 3 Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 11: Wilder, wilder Wald!" 4 WE Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 2: Voller Löcher!" 5 7 J.K. Rowling "Harry Carlsen 17,50 Euro Potter und der Stein der Weisen" (Harry Potter 1) 6 NEU Aimée Carter "Die Erben Verlag 16,50 Euro der Animox Friedrich 1" Oetinger GmbH 7 WE Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 3: Licht aus!" 8 11 Karen M. "ONE OF US cbt 11,40 Euro McManus IS LYING" 9 WE J.K. Rowling "Harry Carlsen 17,50 Euro Potter und die Kammer des Schreckens" (Harry Potter 2) 10 2 J.K. Rowling "Der Carlsen 20,60 Euro Ickabog"

eBook Gesamt:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Thomas "Die Ueberreuter 15,99 Euro Stipsits Uhudler-Vers chwörung" 2 13 Vi Keeland, "Park Avenue Lyx.digital 9,99 Euro Penelope Player" Ward 3 NEU Julia Quinn "Bridgerton Cora Verlag 5,99 Euro - Der Duke und ich" 4 2 Sebastian "Der Droemer eBook 14,99 Euro Fitzek Heimweg" 5 3 Thomas "Kopftuchmaf Carl 15,99 Euro Stipsits ia" Ueberreuter Verlag 6 7 Blanka "365 Tage" Blanvalet 9,99 Euro Lipinska 7 5 Charlotte "Ohne Blanvalet 19,99 Euro Link Schuld" 8 NEU Michael "Fürchte die Goldmann 12,99 Euro Robotham Schatten" 9 NEU Aurora Rose "Until You: Romance 4,99 Euro Reynolds Talon" Edition 10 NEU Katja "Der Duft Dotbooks 5,99 Euro Maybach von Rosenöl und Minze"

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.