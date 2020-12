Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich: November 2020

Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook (Ermittlungszeitraum: 1.11. bis 30.11.2020).

Belletristik Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Sebastian "Der Droemer HC 23,70 Euro Fitzek Heimweg" 2 NEU Thomas "Uhudler-Ver Carl 17,00 Euro Stipsits schwörung" Ueberreuter Verlag 3 13 Thomas "Kopftuchmaf Carl 17,00 Euro Stipsits ia" Ueberreuter Verlag 4 NEU Charlotte "Ohne Blanvalet 24,70 Euro Link Schuld" 5 16 Jonas "Der Massai, C. 22,70 Euro Jonasson der in Bertelsmann Schweden noch eine Rechnung offen hatte" 6 2 Joachim "Hamster im Kiepenheuer & 24,70 Euro Meyerhoff hinteren Witsch Stromgebiet" 7 3 Stefanie "Dicht" Rowohlt, 20,60 Euro Sargnagel Reinbek 8 NEU Thomas Raab "Die Haymon Verlag 20,50 Euro Djurkovic und ihr Metzger" 9 7 Ken Follett "Kingsbridge Lübbe 36,00 Euro - Der Morgen Hardcover einer neuen Zeit" 10 4 Lisa Eckhart "Omama" Zsolnay, Paul 24,70 Euro

Belletristik Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Lucinda "Die Goldmann 12,40 Euro Riley Sonnenschwes ter" 2 1 Andreas "Die Goldmann 11,30 Euro Gruber Knochennadel " 3 NEU Donna Leon "Ein Sohn Diogenes 13,40 Euro ist uns gegeben" 4 NEU Mhairi "Aller guten Knaur 11,30 Euro McFarlane Dinge sind Taschenbuch zwei" 5 9 Rita Falk "Guglhupfges DTV 11,30 Euro chwader" Verlagsgesell schaft 6 NEU Joy Fielding "Blind Date" Goldmann 10,30 Euro 7 13 Karen Swan "Der Glanz Goldmann 10,30 Euro einer Sternennacht " 8 8 Karsten "Achtsam Heyne 11,30 Euro Dusse morden" 9 4 Michael "Die Piper 10,30 Euro Köhlmeier Nibelungen" Taschenbuch 10 7 Sebastian "Der Knaur 12,40 Euro Fitzek Insasse" Taschenbuch

Sachbuch Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Monika "Und erlöse Piper 20,60 Euro Gruber, uns von den Andreas Hock Blöden" 2 NEU Johannes "Das Gesetz Edition A 24,00 Euro Huber des Ausgleichs" 3 NEU Barack Obama "Ein Penguin 43,20 Euro verheißenes Land" 4 16 Georg Markus "Spurensuche Amalthea 26,00 Euro " Signum 5 NEU Michael "Ich glaube, Kiepenheuer & 12,40 Euro Mittermeier ich hatte es Witsch schon" 6 NEU Barack Obama "A Promised Crown 44,20 Euro Land" (US) 7 NEU Barack Obama "A Promised Viking 44,10 Euro Land" (UK) 8 NEU Aksel Lund "Größer als Malik 22,70 Euro Svindal ich" 9 5 Manuel Rubey "Einmal noch Molden Verlag 23,00 Euro schlafen, dann ist morgen" 10 2 Markus "Die Ecowin 24,00 Euro Hengstschläg Lösungsbegab er ung"

Sachbuch Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 2 John "Das Café am DTV 9,20 Euro Strelecky Rande der Verlagsgesell Welt" schaft 2 1 Sucharit "Corona ORIGINAL 15,00 Euro Bhakdi, Fehlalarm? Goldegg Karina Reiss Zahlen, Verlag Daten und Hintergründe . Zwischen Panikmache und Wissenschaft : welche Maßnahmen sind im Kampf gegen Virus und COVID-19 sinnvoll?" 3 NEU Stephen "Kurze Klett-Cotta 11,40 Euro Hawking Antworten auf große Fragen" 4 WE Sabine Bode "Älterwerden Goldmann 13,40 Euro ist voll sexy, man stöhnt mehr" 5 4 John "The Big DTV 10,20 Euro Strelecky Five for Verlagsgesell Life" schaft 6 3 Dean "Nalas Welt" Lübbe 12,40 Euro Nicholson 7 6 Viktor E. "... Penguin 10,30 Euro Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen" 8 WE Monika "Man muss Piper 10,30 Euro Gruber das Kind im Taschenbuch Dorf lassen" 9 NEU Glennon "Ungezähmt" Rowohlt TB 16,50 Euro Doyle 10 16 Bodo Schäfer "Die Gesetze DTV 10,20 Euro der Verlagsgesell Gewinner" schaft

Kinder- und Jugendbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Jeff Kinney "Gregs Baumhaus 15,50 Euro Tagebuch 15 Verlag - Halt mal die Luft an!" 2 14 Margit Auer "Die Schule Carlsen 12,40 Euro der magischen Tiere 11: Wilder, wilder Wald!" 3 4 Ulf Blanck "Die drei Kosmos 13,40 Euro ??? Kids, Der Adventskalen der" 4 10 Jule Ambach, "Die drei Kosmos 13,40 Euro Kirsten !!!, Vogel Eingeschneit im Märchenwald" 5 NEU Arazhul, "Wie ich in Community 15,50 Euro Roman Fink, der Editions Adrian Geisterschul Richter e nachsitzen musste - Ein Arazhul-Comi c-Adventure" 6 11 Linda "Sternenschw Kosmos 13,40 Euro Chapman eif Adventskalen der, Der Eiszauber" 7 NEU J.K. Rowling "Der Carlsen 20,60 Euro Ickabog" 8 3 Jeff Kinney "Rupert Baumhaus 15,50 Euro präsentiert: Verlag Ein echt wildes Abenteuer" 9 NEU Anna Ruhe "Die Arena 14,40 Euro Duftapotheke (5). Die Stadt der verlorenen Zeit" 10 WE Astrid "Weihnachten Verlag 25,70 Euro Lindgren mit Astrid Friedrich Lindgren" Oetinger GmbH

eBook Gesamt:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Sebastian "Der Droemer eBook 14,99 Euro Fitzek Heimweg" 2 NEU Charlotte "Ohne Blanvalet 21,99 Euro Link Schuld" 3 NEU Vi Keeland, "Christmas Lyx.digital 3,99 Euro Penelope Deal" Ward 4 NEU Thomas "Die Carl 15,99 Euro Stipsits Uhudler-Vers Ueberreuter chwörung" Verlag 5 WE Thomas "Kopftuchmaf Carl 15,99 Euro Stipsits ia" Ueberreuter Verlag 6 NEU Mhairi "Aller guten Knaur eBook 9,99 Euro McFarlane Dinge sind zwei" 7 NEU Piper Rayne "Twist of a Forever 4,99 Euro Love Affair" 8 NEU Monika "Und erlöse Piper eBooks 16,99 Euro Gruber, uns von den Andreas Hock Blöden" 9 2 Andreas "Die Goldmann 9,99 Euro Gruber Knochennadel " 10 NEU Jonas "Der Massai, C. 16,99 Euro Jonasson der in Bertelsmann Schweden noch eine Rechnung offen hatte"

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.