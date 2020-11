Monatsvorschau Dezember: Ausstellungen

Albertina modern eröffnet mit "The Essl Collection" zweite Ausstellung - Adolf Loos im MAK, Herta Müller im Kunstforum Wien

Ob Museen und Galerien am 7. Dezember zu jenen Kulturinstitutionen gehören, die nach dem Lockdown als erste wieder aufsperren können, ist nach wie vor ungewiss. Für den Fall des Falles hält man in einigen Häusern jedenfalls neue Ausstellungen bereit - einige davon hätten bereits im November eröffnen sollen. Das Angebot reicht von "The Essl Collection" in der Albertina modern über Adolf Loos' Privathäuser im MAK bis hin zu Herta Müllers Wort-Bild-Collagen im Kunstforum.

Ganz vorn dabei ist bereits am 7. Dezember die Albertina modern, die mit "The Essl Collection" in der Dependance im Künstlerhaus am Karlsplatz ihre zweite Ausstellung nach der Eröffnungsschau "The Beginning" zeigt: Darin wird ein "Überblick über die historische Tiefe und geographische Breite der Sammlung Essl geboten" werden, die von der amerikanischen bis zur chinesischen Kunst reicht. Insgesamt sind 110 Hauptwerke bekannter Künstler von 1960 bis heute zu sehen, die Spannbreite reicht von Maria Lassnig über Georg Baselitz bis hin zu Nam June Paik.

Tags darauf macht die Secession mit zwei neuen Ausstellungen wieder auf: Lawrence Abu Hamdan thematisiert in "Impossible Speech" die politischen Dimensionen von Sprache und Klang sowie die Verletzlichkeit der menschlichen Stimme, Till Megerle widmet sich in "To be kind" in seinen zeichnerischen, fotografischen und filmischen Werken "der Spezifität von Codes und ihrer vielfältigen Resonanz in Körpern und Gesten".

Mit einem ganzen Schwung an Neuem wartet auch das MAK auf: So ist ab dem 8. Dezember etwa die Pop-Up-Ausstellung "Antonia Rippel-Stefanska. Einer glänzt weniger" zu sehen, in der Rippel-Stefanska "soziale Beziehungen und entscheidende menschliche Gefühle und Erfahrungen wie Angst vor Trennung, Abhängigkeit und Hilflosigkeit ins Zentrum ihrer Betrachtungen zu Pandemie und Klimakrise" stellt. Nachgeholt wird auch die im November abgesagte Schau "Adolf Loos - Privathäuser", in der aus Anlass des 150. Geburtstags des Architekten in Kooperation mit der Albertina zumeist luxuriös eingerichtete Einfamilienhäuser, Villen und Landhäuser aus seiner Planung im Zentrum stehen. Auch die "100 besten Plakate" sowie "Frech und frei" - in dessen Rahmen das Designduo mischer'traxler gemeinsam mit der Kuratorin Janina Falkner Depotschätze in den Räumen der permanenten Schausammlung des MAK inszeniert - öffnen ihre Tore. Am 10. Dezember folgt schließlich die Personale von Sheila Hicks mit dem Titel "Garn, Bäume, Fluss".

Ab dem 9. Dezember lädt das Kunstforum Wien zur Schau "Herta Müller - wenn man spricht ist immer jetzt - sonst nicht": Mit ihren Wort-Bild-Collagen greift die Nobelpreisträgerin Methoden der konkreten Poesie auf und erweitert diese zu einer neuen Form der Lyrik. Als "erste Hybrid-Ausstellung" bewirbt das Haus den Umstand, dass die Präsentation im Netz in jedem Fall startet - Lockdown hin oder her. Am Ende der möglichen ersten Woche nach dem Lockdown heißt es in der Albertina dann "Schwarz Weiß & Grau": In der Propter Homines Halle stehen Arbeiten von so unterschiedlichen Künstlern wie William Kentridge, Alois Mosbacher oder Sonja Gangl auf dem Programm. Allen aus der hauseigenen Sammlungen stammenden Bleistift- und Kohlearbeiten der insgesamt 17 Künstlerpersönlichkeiten ist gemein, dass sie mittels Hell-Dunkel-Kontrasten eine eigene Welt erschaffen. Ebenfalls ab 9. Dezember gibt das Architekturzentrum Wien schließlich Einblicke in die neue Schau "Boden für alle": "Wie wird Grünland zu Bauland? Wieso steigt der Preis für Grund und Boden?", fragt man sich in der Schau, die die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet.

In der Kunsthalle Wien Karlsplatz werden ab dem 11. Dezember Arbeiten in der Ausstellung "Preis der Kunsthalle Wien 2020" gezeigt. Eine Woche darauf legt man dann im Museumsquartier mit Ausstellung "Cybernetics of the Poor" nach. Im Zentrum der Schau steht die Annahme, "dass sich das gegenwärtige Gesicht politischer Ökonomie als eine totale Kybernetik beschreiben lässt". Das Ausstellungsprojekt basiert auf einer Reihe von Workshops und Präsentationen, die 2019 in Wien und im Baskenland stattfanden. Zu den ausgestellten Künstlern zählen u.a. Eleanor Antin, Jon Mikel Euba, Mike Kelley, Heinrich Riebesehl oder Jörg Schlick.

Noch keinen neuen Termin gibt es im Leopold Museum für jene Ausstellungen, die Ende November hätten eröffnen sollen: Neben "Emil Pirchan - Universalkünstler" harrt auch die Schau "Inspiration Beethoven. Eine Symphonie in Bildern aus Wien 1900" ihrer Eröffnung. Auch die mumok-Ausstellung "Hugo Canoilas. On the extremes of good and evil" konnte aufgrund des Lockdowns noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sie wird aber wohl mit Ende der Sperre zu erleben sein.

Eine Auswahl wichtiger Ausstellungen im Dezember in Österreich (Stand: 27. November) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 07. Dezember 2020 WIEN - 10:00 KI Beginn Ausstellungen "The Essl Collection"; "The Essl Collection - Photography" (Albertina modern, 1., Karlsplatz 5) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 08. Dezember 2020 WIEN - 10:00 KI Beginn Ausstellungen "Antonia Rippel-Stefanska - Einer glänzt weniger"; "Adolf Loos - Privathäuser"; "100 beste Plakate 19"; "Frech und frei! - Invasion verborgener Objekte" (MAK, 1., Stubenring 5) - 14:00 KI Beginn Ausstellungen "Lawrence Abu Hamdan"; "Till Megerle" (8.12.-7.2.2021) (Secession, 1., Friedrichstraße 12) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 09. Dezember 2020 WIEN - KI Beginn Ausstellung "Herta Müller - wenn man spricht ist immer jetzt - sonst nicht" (9.12.-14.2.2021) (Bank Austria Kunstforum, 1., Freyung 8) - 10:00 KI Beginn Ausstellung "Boden für Alle" (9.12.-3.5.2021) (Architekturzentrum, 7., Museumsplatz 1) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung "Sheila Hicks - Garn, Bäume, Fluss" (10.12.-18.4.2021) (MAK, 1., Stubenring 5) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 11. Dezember 2020 WIEN - KI Ausstellung "Preis der Kunsthalle Wien 2020" (11.12.-28.2.2021) (Kunsthalle Wien Karlsplatz, 4., Treitlstraße 2) - 10:00 KI Beginn Ausstellung "Schwarz Weiß & Grau" (11.12.-21.3.2021) (Albertina, 1., Albertinaplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 18. Dezember 2020 WIEN - KI Ausstellung "Cybernetics of the Poor" (18.12.-28.3.2021) (Kunsthalle Wien MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1)