Monika Helfer im März an der Spitze der ORF-Bestenliste

Mit "Vati" vor Raphaela Edelbauer und Julian Barnes

Monika Helfer liegt mit ihrem neuen Roman "Vati" im März in der ORF-Bestenliste voran. Auf Platz zwei befindet sich der Roman "DAVE" der jungen Österreicherin Raphaela Edelbauer, in dessen Mittelpunkt ein Supercomputer steht, der alle Menschheitsprobleme lösen soll. Auf Platz drei wurde von der Bestenliste-Jury Julian Barnes' neuer Roman "Der Mann im roten Rock" gewählt.

ORF-Bestenliste für März 2021:

1. Monika Helfer: "Vati" Hanser 2. Raphaela Edelbauer: "DAVE" Klett-Cotta 3. Julian Barnes: "Der Mann im roten Kiepenheuer & Witsch Rock" 4. ex aequo: Gerhard Roth: "Es gibt keinen S. Fischer böseren Engel als die Liebe" 4. ex aequo: Haruki Murakami: "Erste Person DuMont Singular" 4. ex aequo: Norbert Gstrein: "Der zweite Hanser Jakob" 7. Ljuba Arnautović: "Junischnee" Zsolnay 8. Gustave Flaubert: "Lehrjahre der Hanser Männlichkeit" 9. Franzobel: "Die Eroberung Zsolnay Amerikas" 10. ex aequo: Bernardine Evaristo: "Mädchen, Tropen Frau etc." 10. ex aequo: Claudia Durastanti: "Die Fremde" Zsolnay 10. ex aequo: Mithu Sanyal: "Identitti" Hanser