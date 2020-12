Montanuni Leoben startet Lehrgang für Risiko- und Krisenmanagement

Universitätslehrgang "PANK"ab März 2021 - Kooperation mit Experten der ZAMG im Bereich Naturgefahren-Management

Ob Brände, Explosionen oder extreme Wetterereignisse wie Muren, Lawinen und Hochwasser: Um die Schäden zu bewältigen und menschliches Leid und auch wirtschaftliche Verluste zu bewältigen, sind kompetente Schlüsselkräfte erforderlich. Die Montanuniversität Leoben bietet gemeinsam mit Experten der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) einen entsprechenden Lehrgang an, der im März 2021 starten soll.

"PANK" steht für "Prozess- und Anlagensicherheit, Notfall- und Katastrophenmanagement". Zielgruppe des viersemestrigen Lehrganges sind Führungskräfte und Verantwortliche in allen Unternehmen, die mit den Themen Sicherheit, Risiko, Katastrophenmanagement und Krisenbewältigung befasst sind, wie auch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

"In den vier Semestern vermitteln wir stark methodenorientiertes Wissen aus den Bereichen Grundlagen, Risikomanagement, Einsatzmanagement und Wissenschaft und Führung", schilderte Harald Raupenstrauch, Leiter des Universitätslehrgangs und Leiter des Lehrstuhls für Thermoprozesstechnik an der Montanuniversität Leoben. Die ZAMG ist dabei in Theorie und Praxis in verschiedenen Aspekten zum Thema Naturgefahren beteiligt, wie etwa in den Bereichen Warn-Management und Auswirkungen des Klimawandels, hieß es in der Mitteilung der ZAMG.

Nach drei Semestern und einer Abschlussarbeit endet die akademische Expertenausbildung. Mit einem weiteren Semester und einer Master Thesis schließen die erfolgreichen Absolventen mit dem "Master of Engineering" ab. Bewerbungen sind bis zum 14. Dezember möglich. Die Kosten liegen bei 3.500 Euro pro Semester für die Expertenausbildung und 4.200 für das zusätzliche Semester beim Masterstudium

( S E R V I C E - Informationen unter www.ulg-pank.at )