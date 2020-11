Montanuni Leoben sucht neue Lösungen für Kunststoffrecycling

Experten des Department für Kunststofftechnik konzentrieren sich auf neue Sortiertechnologien

An der Montanuniversität Leoben sind zwei neue Forschungsprojekte initiiert worden, die das Kunststoffrecycling effizienter machen sollen. Gemeinsam mit dem PCCL Leoben (Polymer Competence Center Leoben) werden in den nächsten zwei Jahren neue Sortiertechnologien für Kunststoffabfälle erforscht. Der Zukunftsfonds Steiermark fördert die Projekte, teilte die Montanuni am Montag per Aussendung mit.

Materialverbunde wie etwa Mehrschichtfolien für Verpackungen lassen sich bisher nicht oder nur schwer gezielt trennen. Sie wurden daher bisher zwar wiederverwertet, jedoch sinkt dabei die Qualität (Downcycling), bis sie schließlich aus dem Werkstoff-Kreislauf verschwinden. So stellen etwa die unterschiedlichen Kunststoff-Schichten gewissermaßen eine Verunreinigung dar, die die Qualität des Werkstoffs verringert. Das Projekt "Multilayer-Detection" widmet sich gezielt der Trennung von kleinstückigen Kunststoffverpackungsfolien vom restlichen Abfall.

"Im Projekt sollen Sensortechnologien entwickelt und getestet werden, mit denen Mehrschichtfolien erkannt und gezielter sortiert werden", schilderte Gernot Oreski vom Polymer Competence Center Leoben. Dabei soll die sogenannte Nahinfrarotspektroskopie - NIRS - zum Einsatz kommen. Diese physikalische Analysetechnik nützt kurzwelliges Infrarotlicht, um Molekülschwingungen zu erzeugen. Unterschiedliche Materialien erzeugen dabei unterschiedliche Schwingungen, die detektiert und einem Material zugeordnet werden können.

Das Projekt Plastic "Straw" zielt auf die Entwicklung eines neuartigen Trennverfahrens ab, mit dem nicht oder bisher nur schwer sortierbare Abfälle getrennt werden können. Innovativ an dem Verfahren ist, dass die Materialströme in geschmolzenem Zustand getrennt werden. "Neben der Trennung der Kunststoff-Fraktionen werden dabei zusätzlich auch Schmutzstoffe entfernt", erläuterte Michael Feuchter vom Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Prüfung der Kunststoffe.

In den kommenden zwei Jahren soll ein Prototyp entwickelt werden, der an jede konventionelle Extrusions- oder Compoundieranlage angeschlossen werden kann. Nach den Vorstellungen der Leobener Forscher werden dabei in einer Zentrifuge die gemischten Kunststoffe aufgeschmolzen und getrennt. Hierfür macht man sich die unterschiedlichen Dichten der Materialien zunutze. Darüber hinaus werden durch das Institut für Strömungslehre und Wärmeübertragung der TU Graz detaillierte Analysen der gesamten Prozessparameter (u.a. Verweilzeit, Schmelzemischung, Drehzahl des Rohres, Temperaturführung) durchgeführt, um nötige Dimensionen und Betriebsbedingungen abschätzen zu können.