Montenegro Airlines: Staatshilfe in Höhe von 155 Mio. Euro notwendig

Laut MA-Chef gibt es ansonsten keine Überlebenschancen für die Fluglinie

Die montenegrinische Fluglinie Montenegro Airlines (MA) ist infolge der Coronaviruskrise dringend auf die Staatshilfe in Höhe von 155 Mio. Euro angewiesen. MA-Chef Vlastimir Ristic erklärte am Montag im TV-Sender "RTCG", dass die Luftfahrtgesellschaft ansonsten die aktuelle Krise nicht überleben könne. Alleine in den ersten neun Monaten 2020 seien die Verluste auf fast 15 Mio. Euro angestiegen. Im Vorjahr waren sie im Gesamtjahr noch bei 8,7 Mio. Euro gelegen.

Ristic verwies auch darauf, dass ein Konsolidierungsgesetz, in dem auch die Finanzhilfe für die MA vorgesehen war, seit August nicht mehr umgesetzt werde.

Ursprünglich hatte die Regierung Ende des Vorjahres beschlossen, die Fluglinie in den nächsten sechs Jahren mit 155 Mio. Euro zu unterstützen.

Die 1994 gegründete Montenegro Airlines besitzt derzeit vier Flugzeuge, drei vom Typ Embraer 195 und eine Fokker 100. In den ersten neun Monaten 2020 ist der Umsatz der Firma laut Ristic um 80 Prozent gesunken. 44 Stellen wurden infolgedessen bereits gestrichen.

Die staatliche Fluglinie wurde von den Behörden wiederholt als strategisch wichtig für die Förderung des Tourismus, eine der wichtigsten Einnahmenquellen des Landes, eingestuft. Montenegro soll Mitte dieser Woche eine neue Regierung bekommen, an welcher zum ersten Mal die seit Anfang der neunziger Jahre ununterbrochen regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) nicht beteiligt sein wird.