Montenegro: Designierter Ministerpräsident sieht "Staatsstreich"

Krivokapic wirft scheidender Regierung Taktik der "verbrannten Erde" vor

Der designierte Ministerpräsident Montenegros Zdravko Krivokapic beschuldigt die scheidende Regierung der seit 1991 regierenden Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS), eine Taktik der "verbrannten Erde" anzuwenden, um der neuen Regierung die Arbeit zusätzlich zu erschweren. Dies sagte Krivokapic in seinem Regierungsprogramm, das er vor der Sitzung am Mittwoch dem Parlament überreicht hatte.

Die Situation, die seine Regierung vorfinde, könnte, so der designierte Ministerpräsident, ein Neuling auf der politischen Szene Montenegros, als "einzigartiger Staatsstreich" bezeichnet werden.

Der 62-jährige Universitätsprofessor, der bei den Parlamentswahlen Ende August an der Spitze der proserbischen Demokratischen Front (DF) angetreten war und Kreisen um die serbisch-orthodoxe Kirche nahe stehen soll, hat als Hauptaufgaben seiner Regierung den Kampf gegen Korruption und Kriminalität, für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, gutnachbarliche Beziehungen sowie für die Schaffung von fairen Wahlbedingungen und die Verringerung der Kosten für die öffentliche Verwaltung bezeichnet. Mit den Regierungspartnern wurde bereits die Verabschiedung von einem Lustrationsgesetz und eine Änderung des umstrittenen Kirchengesetzes vereinbart.

"Es ist unser Ziel, im Dienste unserer Bürger zu stehen", so Krivokapic in dem 51-seitigen Regierungsprogramm. Das Parlament soll die neue Regierung am Mittwoch bestätigen. Die einstigen Oppositionsparteien, das Bündnis Demokratische Front, die Koalition "Schwarz auf Weiss" und die Bewegung URA, haben mit 41 von 81 Sitzen nur eine knappe Parlamentsmehrheit.

Die neue Regierung wird anstelle von 22 nur zwölf Minister haben, die meisten sind in der Politik bisher völlig unbekannte Persönlichkeiten. Als einziger Partei-Spitzenfunktionär soll Dritan Abazovic, URA-Chef, als Vizepremier in der Regierung vertreten sein. Die Tatsache, dass Spitzenfunktionäre der siegreichen Parteien leer ausgehen, hat in der Demokratischen Front bereits für Unmut gesorgt.

Die seit 1991 regierende DPS des Präsidenten Milo Djukanovic bleibt mit 30 Mandaten weiterhin die größte politische Einzelkraft in den kleinen Adriastaat.