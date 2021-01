Montenegro weist acht professionelle Wahlhelfer aus Serbien aus

Visafreiheit für Mazedonien, Montenegro, Serbien Die EU-Kommission will die Visapflicht für die Bürger Mazedoniens, Montenegros und Serbien abschaffen. Dies erklärte EU-Justizkommissar Jaques Barrot am 9. Juli in Brüssel. Der entsprechende Vorschlag der Kommission wird am 14. Juli offiziell von EU-Erweiterungskommissar Olli Rehn in Straßburg präsentiert.