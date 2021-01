Montenegros Präsident Djukanovic bleibt Chef der DPS

Auch nach Verlust der Parlamentsmehrheit - Heftige Kritik von Montenegros Präsident an Serbisch-orthodoxer Kirche

Der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic bleibt auch nach den Parlamentswahlen vom vergangenen August, nach denen seine Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) zum ersten Mal seit 1991 keine Regierungskoalition mehr bilden konnte, an der Parteispitze. Das hat der Parteitag der DPS am Sonntagabend beschlossen.

Laut Medienberichten unterstützen 585 Parteitagteilnehmern Djukanovic, einer enthielt sich der Stimme. In seiner Ansprache auf dem Parteitag lobte er die DPS als Partei, die gezeigt habe, ein "überzeugender Befürworter des europäischen Wertesystems" zu sein, meinte der Präsident.

Die serbisch-orthodoxe Kirche griff Djukanovic laut der Tageszeitung "Danas" (Montagsausgabe) besonders heftig an, in dem er sie als "bösartigstes Instrument des großserbischen Nationalismus" bezeichnete. Man müsse "mit der Kraft unseres Staates und der montenegrinischen Bürgergesellschaft" darauf reagieren, so Djukanovic.

Bei den Parlamentswahlen Ende August hatte sich die DPS 30 von 81 Parlamentssitzen gesichert und ist somit die führende Parlamentskraft geblieben. Drei Oppositionskräften - der Demokratischen Front, der Koalition "Schwarz auf Weiß" und der Bewegung URA - war es allerdings gelungen, sich zum ersten Mal mit 41 Mandaten eine knappe Parlamentsmehrheit zu sichern und die neue Regierung zu bilden.

Experten gehen davon aus, dass die DPS ihre relativ schlechten Wahlresultate größtenteils einem umschrittenen Kirchengesetz vom Dezember 2019 zu verdanken hatte, gegen das die serbisch-orthodoxe Kirche monatelang mobilisiert hatte. Das Gesetz wurde inzwischen abgeändert.