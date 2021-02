Mopedauto prallte in Graz gegen Tram: 15-Jähriger schwer verletzt

Auch Beifahrer (14) des jugendlichen Microcar-Fahrers musste ins LKH gebracht werden

Beim Zusammenstoß eines Mopedautos mit einer Tram ist der junge Lenker (15) am späten Abend des Faschingsdienstags in Graz schwer verletzt worden. Auch sein Beifahrer (14) trug Blessuren davon und musste wie sein Freund ins LKH Graz gebracht werden. Passagiere und Fahrer der Straßenbahn der Linie 5 blieben unverletzt. Die Bim wurde leicht beschädigt, das Microcar war nur noch Schrott, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Aschermittwoch mitteilte.

Die von einem 51-Jährigen gefahrene Tram war gegen 21.40 Uhr von Andritz kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei der Kreuzung der Trasse mit der Körösistraße - unmittelbar vor der Haltestelle Andritzer Maut - hatte die Straßenbahn laut Fahrer das Signal "freie Fahrt". Zugleich näherte sich das Micro-Car auf der Körösistraße stadtauswärts, im Kreuzungsbereich prallte das Mopedauto seitlich gegen die Bim.

Der Jugendliche besaß seit Jänner einen Mopedführerschein, der ihn auch zum Lenken des Microcars berechtigt, wie es auf APA-Anfrage seitens der Polizei hieß. Zugelassen ist das Leichtfahrzeug auf ein Mitglied seiner Verwandtschaft. Es dürfte noch zu prüfen sein, ob die Jugendlichen gegen die Ausgangsbestimmungen der Covid-19-Verordnung verstoßen haben.