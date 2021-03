Mord an Hrant Dink - Gericht will Urteil Ende März verkünden

Als Grund für die Verschiebung ist die Verhinderung eines Richters genannt worden

Im Prozess gegen Hintermänner des Mordes an dem armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink hat ein Istanbuler Gericht seine Entscheidung vertagt. Das ursprünglich für diesen Freitag erwartete Urteil soll nun am 26. März verkündet werden, sagte der Anwalt Hakan Bakircioglu. Als Grund für die Verschiebung sei die Verhinderung eines Richters genannt worden.

Dink war am 19. Jänner 2007 vor dem Redaktionsgebäude der Wochenzeitung "Agos" in Istanbul auf offener Straße erschossen worden. Als Chefredakteur des Blattes hatte er sich für die Aussöhnung von türkischen und armenischen Menschen stark gemacht. Weil er die Massaker an den Armeniern und Armenierinnen im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnete, geriet er ins Visier türkischer Nationalisten. In der Türkei ist die Bezeichnung für viele ein Tabubruch.

Insgesamt müssen sich in dem Prozess 76 Angeklagte vor Gericht verantworten, 6 sind in Untersuchungshaft, 13 flüchtig. Ihnen wird unter anderem vorsätzliche Tötung, Verstoß gegen die türkische Verfassung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Der Attentäter war in einem früheren Prozess zu einer Haftstrafe von knapp 23 Jahren verurteilt worden. Auch mehrere Hintermänner wurden bereits verurteilt. Da die Hintergründe der Tat noch nicht vollständig aufgeklärt waren, beschäftigte der Fall weiterhin die Gerichte.