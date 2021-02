Mord an Siedlerin: Wohnung von angeklagtem Palästinenser zerstört

Israelische Armee: Zwei Stockwerke in Haus in Tura nahe Jenin demoliert

Israelische Truppen haben am Mittwoch im besetzten Westjordanland die Wohnung eines Palästinensers zerstört, der wegen Mordes an einer Siedlerin angeklagt ist. Es seien zwei Stockwerke in einem Haus in Tura nahe Jenin demoliert worden, teilte die Armee mit. Der Palästinenser war vergangene Woche wegen Mordes angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember eine sechsfache Mutter totgeschlagen zu haben.

Die 52-Jährige war alleine joggen gegangen und am Tag darauf tot in einem Wald aufgefunden worden. Israel setzt Häuserzerstörungen als Abschreckungsmaßnahme ein. Von Menschenrechtsorganisationen wird diese Kollektivstrafe als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingestuft. Israels höchstes Gericht hat Häuserzerstörungen jedoch immer wieder erlaubt und Klagen dagegen zurückgewiesen.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.