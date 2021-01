"Mord mit Aussicht" kommt mit neuer Besetzung 2022 wieder

Sender planen sechs neue Folgen

Statt mit Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste setzt die ARD bei einer Neuauflage ihrer Crime-Comedy-Serie "Mord mit Aussicht" auf neue Darsteller. "Nach fünf Jahren und einer kreativen Pause ist jetzt ein Neustart für die ARD-Serie auf dem Weg", teilte der Sender am Mittwoch in München mit: "Das verschlafene Eifeldorf Hengasch bleibt das Universum für die Polizeiarbeit, die Dienststelle aber ist anders besetzt."

Katharina Wackernagel spiele die neue Kommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz Polizeiobermeister Heino Fuß und Eva Bühnen spiele Jennifer Dickel. Bisher hießen die Rollen Sophie Haas (Caroline Peters), Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel) und Bärbel Schmied (Meike Droste).

Die neuen sechs Folgen sollen im Frühling 2021 gedreht werden und im Frühjahr 2022 zu sehen sein. Das neue Team in der Wache trifft laut federführendem Sender WDR auf einige dem Publikum bekannte Figuren, etwa Petra Kleinert als Heike, die wie gewohnt ihre Nase in alles steckt, Michael Hanemann als Ex-Polizisten Zielonka und Felix Vörtler als Feuerwehrchef Arthur Brandt. Aber es werde auch neue Gesichter und Figuren in Hengasch geben.

Die Drehbücher kommen von Johannes Rotter; Regie führt Markus Sehr. Die Erfinderin der Serie und einst Autorin der ersten Staffel war Marie Reiners. Die drei ersten Staffeln von "Mord mit Aussicht" wurden in den Jahren 2008/2010, 2012 und 2014 ausgestrahlt. 2015 war außerdem der Fernsehfilm "Ein Mord mit Aussicht" zu sehen.

"Die Geschichten aus Hengasch weiter zu erzählen, ist wohl für jede Schauspielerin eine großartige Herausforderung und Riesenverantwortung zugleich. Wir treten in große Fußstapfen und die Erwartungen der Fans zu erfüllen, wird nicht leicht sein", sagte die neue Hauptdarstellerin Katharina Wackernagel.