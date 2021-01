Morgan Freeman erinnert mit Videovorträgen an Martin Luther King

Oscar-Preisträger las Zitate des Bürgerrechtlers auf Instagram vor

Oscar-Preisträger Morgan Freeman ("Million Dollar Baby") hat mit Videovorträgen an den Bürgerrechtler Martin Luther King erinnert. Der 83-Jährige postete anlässlich des "Martin Luther King Days" am Montag im Stundentakt Videos auf Instagram, in denen er Zitate Kings vorliest.

Im zwölften und letzten Video trug der Schauspieler, der seit dem Film "Bruce Allmächtig" manchen als die "Stimme Gottes" gilt, folgende Worte vor: "Endlich frei! Endlich frei! Großer allmächtiger Gott, wir sind endlich frei!" Mit dem Ausruf hatte King im August 1963 seine legendäre "I have a dream"-Rede abgeschlossen.

Der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. (1929-1968) ist der einzige Amerikaner außer George Washington, der in den USA mit einem eigenen Feiertag geehrt wird. Auch der Sänger Lionel Richie und die Moderatorin Oprah Winfrey veröffentlichten am Montag Zitate Kings in den sozialen Medien.