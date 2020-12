Mosaiken in Heiliger-Sava-Kirche in Belgrad abgeschlossen

Präsident Vucic und russischer Außenminister Lawrow bei Zeremonie im monumentalen Dom

Die Ausgestaltung der seit 85 Jahren in Bau befindlichen Belgrader Domkirche des heiligen Sava ist mit der Vollendung der rund 15.000 Quadratmeter großen Mosaike offiziell abgeschlossen. In der monumentalen Kirche fand daher in der Vorwoche eine feierliche Zeremonie statt, an der neben dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic auch der russische Außenminister Sergej Lawrow teilnahm, wie der Fachdienst "Ökumenische Information" laut Kathpress am Dienstag berichtete.

Die Kirche ist eng mit der Entstehung des nach der Türkenherrschaft in der Neuzeit wieder unabhängigen serbischen Staates verbunden. Die Idee zum Bau einer solchen Gedenkkirche geht auf das 300-Jahr-Gedächtnis der Vernichtung der Gebeine des ersten serbischen Erzbischofs Sava (1175-1236) durch die Osmanen im Jahr 1895 zurück. Nach dem Berliner Kongress 1878 und der dort erreichten völligen Unabhängigkeit des Königreichs Serbiens vom Osmanischen Reich wuchs in religiösen Kreisen der Wunsch, dem Begründer der mittelalterlichen serbischen Autokephalie und einer der maßgeblichen Größen der Geistesgeschichte Serbiens ein solches Denkmal zu errichten. Dessen sterbliche Überreste waren auf dem im südlichen Belgrader Stadtzentrum gelegenen, weithin sichtbaren Plateau des Vracar, einem 134 Meter hohen Hügel, an der Stelle, wo jetzt die Kirche steht, auf Befehl von Sinan Pasa 1595 verbrannt worden.

Der Dom ist im neobyzantinischen Stil errichtet und mit einer überbauten Fläche von 4.830 Quadratmetern eines der größten orthodoxen Gotteshäuser der Welt. Mit einem inneren Kuppeldurchmesser von 30,5 Metern schließt er sich an die Kuppel im direkten Vorbild der Hagia Sophia an.

Mit den Arbeiten an der Kirche wurde, verzögert durch die Balkankriege und dann den Ersten Weltkrieg, erst 1935 nach Entwürfen der Architekten Bogdan Nestorovic und Aleksandar Deroko begonnen. Als am 6. April 1941 der deutsche Angriff auf Belgrad und Jugoslawien erfolgte, wurden die Arbeiten am Bau der Kirche sofort und für mehrere Jahrzehnte wieder beendet.

Nach 1945 widersetzten auch die sich deklarativ als atheistisch bezeichnenden neuen kommunistischen Machthaber des Landes sich jedem Bemühen zum Weiterbau der Kirche. Erst ab 1985 konnte wieder an dem durch Branko Pesic revisionierten Projekt gearbeitet werden. An der ersten Liturgie am 12. Mai 1985 in den Grundmauern der Kirche unter freiem Himmel nahmen schon 100.000 Menschen teil. Doch nachdem die halbkreisförmige Kuppel 1989 in spektakulärer Weise durch eine Lift-Slab Anlage vom Boden in ihre vorgesehene Position geschoben wurde, ruhten die Arbeiten in den Bürgerkriegsjahren während des Zerfalls Jugoslawiens nach 1991 wieder über ein Jahrzehnt. Die äußere Gestaltung der Kirche war erst 2004 vollendet.

Heute ist sie nicht nur durch ihre Größe und ihre Bedeutung für die serbische Kirche und Nation einzigartig, sondern besonders durch die Gold-Mosaiken im Innern. Mit einer Fläche von 1.230 Quadratmetern stellte das von der Russischen Akademie der Künste unter Leitung von Nikolaj Muchin am 13. Dezember 2017 vollendete Kuppelmosaik mit der Darstellung der Himmelfahrt Christi die Schlussphase der Komplettierung der Kirche und der künstlerischen Gestaltung des Interieurs dar. Das Medaillon mit der ganzfigurigen Christusdarstellung besitzt 14,26 Meter Durchmesser, allein der Nimbus hat 2,75 Meter. Das Apsismosaik folgt in der Darstellung der Gottesmutter demjenigen der Konstantinopler Hagia Sophia. Jetzt sind auch die Arbeiten an den übrigen Mosaiken, die die ganze Kirche füllen, abgeschlossen.

Die Dekoration der Kathedrale erfolgte nicht nur unter Beteiligung russischer Künstler, sondern auch mit massiver finanzieller Hilfe des russischen Staates und der Unterstützung der Russischen Orthodoxen Kirche und war ein Herzensanliegen des Serbischen Patriarchen Irinej, der am 20. November an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starb. So blieb es ihm versagt, die Weihe der Kirche - geplant war diese gemeinsam mit Patriarch Kyrill noch in diesem Jahr - zu vollziehen.