Moskau: Keine Gefahr für Karabach-Abkommen durch Proteste in Armenien

Aserbaidschanischer Präsident Aliyev pocht auf Umsetzung - Protest-Camp der Opposition in Jerewan

Trotz der innenpolitischen Krise in Armenien sieht Russland keine Gefahr für das Friedensabkommen für die Konfliktregion Berg-Karabach. "Bisher wird alles umgesetzt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge angesichts der neuen Anti-Regierungs-Proteste in Armenien. Es sei wichtig, den Weg der Umsetzung weiter zu gehen. Darauf pochte auch Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev. Eine Abkehr hätte "katastrophale Folgen".

Die Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan hatten die Vereinbarung über ein Ende des im September des Vorjahres begonnen, weiteren Kriegs vor mehr als drei Monaten am Ende der Kämpfe unter Vermittlung Russlands getroffen. In dem jüngsten Krieg um die Region Berg-Karabach vom 27. September bis 9. November hatte sich Aserbaidschan die Kontrolle über weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurückgeholt. Rund 6.000 Menschen starben, viele Tausende flohen. Die Opposition in Armenien macht Regierungschef Nikol Paschinjan persönlich für die Niederlage gegen das Nachbarland verantwortlich und fordert seinen Rücktritt.

Am gestrigen Donnerstag spitzte sich die Lage zu, nachdem sich das Militär auf die Seite der Opposition gestellt und Paschinjan ebenfalls zum Rücktritt aufgerufen hatte. Der 45-Jährige sprach daraufhin von einem versuchten Militärputsch. Zehntausende seiner Anhänger und die der Opposition gingen in der Hauptstadt Jerewan auf die Straße. Mehr als 200 Oppositionelle verbrachten die Nacht in Zelten am Parlament. Sie blockieren Straßen und richten sich offenbar für einen dauerhaften Protest ein.

Die Proteste dauern seit Monaten an, nahmen in dieser Woche aber an Schärfe zu. Am Freitag war die Lage in Armenien zunächst ruhig. Es gab neue Proteste mit Tausenden Oppositionellen. Die Polizei sperrte mit einem großen Aufgebot den Regierungssitz ab, wie armenische Medien berichteten.

(Alternative Schreibweisen: Paschinian/Pashinyan)