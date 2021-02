Moskau steuert auf Schneerekord zu

Stahlproduktion weltweit um acht Prozent gesunken Die weltweite Stahlproduktion ist im vergangenen Jahr wegen der Wirtschaftskrise um acht Prozent auf 1,22 Milliarden Tonnen gesunken. In allen Industrieländern gab es dramatische Einbrüche, wie der Weltstahlverband am Freitag in Brüssel mitteilte. Dagegen legte China auch dank der riesigen Konjunkturprogramme im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Prozent auf 567,8 Millionen Tonnen zu.