Moskauer Gericht urteilt über lange Haft für Kremlgegner Nawalny

Verstoß gegen Bewährungsauflagen als Grund

Ein Gericht in der russischen Hauptstadt Moskau urteilt am Dienstag in einem international umstrittenen Verfahren über eine lange Haft gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny. Der Prozess steht als politisch motiviert in der Kritik - viele Experten sehen darin einen neuen Versuch, den Gegner von Kremlchef Wladimir Putin mundtot zu machen. Nawalny drohen zweieinhalb Jahre Haft, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft möchte eine entsprechende Bewährungsstrafe in echte Haft umwandeln lassen, nachdem sich Nawalny nicht wie vorgeschrieben bei den russischen Behörden gemeldet hat. Nawalny hatte im August nur knapp einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebt und erholte sich dann in einem deutschen Spital. Nach seiner Rückkehr wurde er umgehend verhaftet, was international für Empörung gesorgt hat. Russland lehnt Ermittlungen zum Anschlag auf Nawalny ab, weil es keine Hinweise auf eine Vergiftung sieht. Mehrere westliche Labors hatten die Nowitschok-Spuren jedoch zweifelsfrei nachgewiesen.