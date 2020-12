Moskauer Patriarch gratuliert Biden zu Wahlsieg

Kyrill I.: Zusammenarbeit der USA und Russlands könne bei Suche nach wirksamen Antworten auf globale Herausforderungen wesentlich helfen

Nach Russlands Präsident Wladimir Putin hat auch die russisch-orthodoxe Kirche dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert. Der Moskauer Patriarch Kyrill I. wünschte Biden in einem am Dienstagabend veröffentlichten Schreiben Gesundheit und Weisheit sowie den US-Bürgern Frieden und Wohlergehen, wie die Kathpress am Mittwoch berichtete.

Die Welt brauche "mehr Stabilität und Sicherheit und die Entwicklung einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Staaten, um die Probleme des Extremismus und Terrorismus, der regionalen bewaffneten Konflikte, der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes zu lösen". Eine Zusammenarbeit der USA und Russlands könne bei der Suche nach wirksamen Antworten auf die globalen Herausforderungen wesentlich helfen, schrieb Kyrill I. Die russisch-orthodoxe Kirche betrachte den interreligiösen und interkulturellen Dialog als ein wichtiges Instrument zur Stärkung des gegenseitigen Respekts, der guten Nachbarschaft und der gesellschaftlichen Harmonie. Das Kirchenoberhaupt warb zudem dafür, dass die US-Behörden die religiösen Bedürfnisse der russischsprachigen Menschen in ihrem Land berücksichtigen, die vielfach orthodoxe Christen seien.

Russlands orthodoxe Kirche arbeitet eng mit Putin zusammen und scheint sich auch bei Glückwunschschreiben an ausländische Präsidenten nach dem Kremlchef zu richten. Die US-Präsidentenwahl war bereits Anfang November. Putin wartete aber auf die formelle Bestätigung von Bidens Sieg durch das Wahlleutegremium am Montag und gratulierte am Dienstagvormittag.