Moskauer Polizei will Metro und Straßen wegen Nawalny-Demos sperren

Vor geplanten Kundgebungen am Sonntag

In Russland bereiten sich Sicherheitsbehörden auf neue Proteste von Anhängern des Regierungs-Kritikers Alexej Nawalny vor. Die Moskauer Polizei kündigte am Freitagabend die Schließung von sieben Metro-Stationen an. Außerdem sollen am Sonntag mehrere Straßen in der Umgebung des Kreml gesperrt werden. Damit werde auf Aufrufe zu nicht genehmigten Versammlungen reagiert, teilte die Polizei mit.

Es ist das erste Mal seit Jahren, dass die Sicherheitsbehörden derartige Schritte vor einer Kundgebung ankündigen. Nawalnys Anhänger wollen am Sonntag im ganzen Land demonstrieren. Behörden haben dies als illegal bezeichnet. Am Freitag wurden der Bruder Nawalnys und mehrere seiner Verbündeten unter Hausarrest gestellt.

Bereits vergangenes Wochenende hatten Zehntausende Unterstützer Nawalnys seine Freilassung verlangt. Er war im August in Russland mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten. Nawalny macht Präsident Wladimir Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich, was die russische Regierung zurückweist.