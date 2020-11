Motorrad: Ein Sieg reichte: Spanier Mir erstmals MotoGP-Weltmeister

23-Jähriger mit Suzuki vorzeitig Champion - Sieg in Valencia an Italiener Morbidelli, Pol Espargaro mit KTM Dritter

Beständigkeit auf hohem Niveau hat sich für Joan Mir und Suzuki bezahlt gemacht. Der spanische Motorrad-Pilot sicherte sich am Sonntag vorzeitig den WM-Titel in der Königsklasse MotoGP. Eine Woche nach seinem einzigen Saisonsieg ebenfalls in Valencia genügte dem 23-Jährigen mit seiner Suzuki der siebente Platz, um die Nachfolge seines verletzt ausgefallenen Landsmanns Marc Marquez anzutreten.

Vor dem Saisonfinale in einer Woche in Portimao (Portugal) liegt Mir, der je drei Mal Zweiter und Dritter war, uneinholbar 29 Punkte vor dem Italiener Franco Morbidelli, der seinen dritten Saisonsieg feierte. Mir verhalf damit Suzuki zum ersten Titel in der Königsklasse seit Kenny Roberts (USA) im Jahr 2000. Der Moto3-Weltmeister von 2017 bestreitet erst seine zweite Saison in der MotoGP und war von seinen Emotionen überwältigt. Er wisse nicht, ob er weinen oder lachen solle, meinte der Mallorquiner auf ServusTV. "Ich kann nicht beschreiben, was ich fühle. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt."

Der Yamaha-Fahrer Morbidelli absolviert sein drittes und bisher erfolgreichstes MotoGP-Jahr. Alle drei Siege gelangen ihm heuer. Am Sonntag konterte er in der Schlussrunde eine Attacke von Jack Miller (AUS/Ducati), der 0,093 Sekunden zurücklag. Der 25-Jährige war trotz des Sieges etwas enttäuscht. "Leider haben wir die WM verloren." Der ebenfalls dreifache Saisonsieger Fabio Quartararo (FRA) schied durch Sturz aus.

Stark präsentierten sich die drei KTM-Piloten nach gutem Qualifying. Pol Espargaro, der 2021 als Teamkollege von Marc Marquez zu Honda abwandert, erreichte als Dritter (+3,006) seinen fünften Saison-Podestplatz. "Ich habe nicht mit dem Podest gerechnet. Ich musste von Anfang an am Limit fahren und versuchen, Fehler zu vermeiden", erklärte der Spanier. Der Südafrikaner Brad Binder wurde mit der zweiten Werks-KTM Fünfter (+4,127) und Tech3-Fahrer Miguel Oliveira (POR) landete an sechster Stelle (+7,272).

Entsprechend groß war die Freude bei der Teamführung. "Wir können regelmäßig um das Podium mitfighten, das macht richtig Spaß", sagte Motorsport-Direktor Pit Beirer auf ServusTV. Team-Manager Mike Leitner gratulierte dem Weltmeister-Team. "Wir wissen, dass es bei Suzuki ein harter Weg war. Da wollen wir irgendwann auch hin."

Der Oberösterreicher Maximilian Kofler schied in der Moto3-Klasse unverschuldet bereits in der ersten Runde aus. "Beim Anbremsen in Kurve elf hat ein anderer Fahrer versucht, mich innen zu überholen, war zu spät dran und schon lag ich im Kies. Das war eine komplett unnötige und übermotivierte Aktion von ihm", ärgerte sich der KTM-Fahrer.