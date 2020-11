Motorrad: Espargaro holte Pole in Valencia

Der Spanier Pol Espargaro hat sich die Pole Position für das MotoGP-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live auf ServusTV) in Valencia gesichert. Auf feuchter Strecke war der KTM-Fahrer im Qualifying am Samstag in 40,434 Sekunden Schnellster vor seinem Landsmann Alex Rins (Suzuki) und dem Japaner Takaaki Nakagami (Honda). WM-Leader Joan Mir wird das Rennen von Platz fünf aus in Angriff nehmen, sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, Fabio Quartararo, startet von Position elf.

Altmeister Valentino Rossi, der die vergangenen beiden Rennen wegen eines positiven Corona-Tests auslassen musste, wurde 18. des Qualifyings für den Großen Preis von Europa.