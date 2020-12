Motorrad: Im nächsten Jahr kein Grand Prix von Tschechien

Damit verbleiben 19 Rennen im provisorischen WM-Kalender 2021

Der Motorrad-Grand-Prix von Tschechien findet im kommenden Jahr nicht statt. Die örtlichen Organisatoren in Brünn sind aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, die von Promoter Dorna und dem Internationalen Motorsport-Verband geforderten Umbauten an der Strecke vorzunehmen. Die Kosten für die Auffrischung würden sich auf umgerechnet rund vier Millionen Franken belaufen. Der Große Preis von Tschechien findet damit zum ersten Mal seit 1987 nicht statt.

Nach dem Rückzug der Tschechen verbleiben im provisorischen Kalender für die nächste Saison 19 Rennen. Die WM beginnt am 28. März in Katar.