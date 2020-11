Motorrad: Nach neuerlichem Bangen: Rossi darf in Valencia starten

Valentino Rossi darf beim MotoGP-WM-Lauf in Valencia am Wochenende wieder an den Start gehen. Wie sein Team Yamaha am Donnerstag bekannt gab, gab der 41-jährige Italiener zuletzt zwei negative Coronatests ab. Die Testung am Dienstag habe noch ein "positives, mit sehr niedriger Virenlast" versehenes Resultat ergeben. In den beiden Folgetagen sei Rossi aber negativ gewesen.

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister hatte die beiden Rennen in Aragon im Oktober aufgrund einer Corona-Infektion versäumt. Er war dann in der Vorwoche beim in Valencia gefahrenen Grand Prix von Europa wieder dabei. Nach fünf Runden schied der Altmeister nach einem technischen Defekt aber früh aus.