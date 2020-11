Motorrad: Negativer Corona-Test: Rossi darf im Valencia-GP fahren

Italiens Motorrad-Star Valentino Rossi darf am MotoGP-Rennen des Grand Prix in Valencia teilnehmen. Der neunfache Weltmeister legte am Freitag den nötigen zweiten negativen Test nach einer Coronavirus-Infektion vor und darf am Samstag zum dritten Training und dem Qualifying antreten. Der Yamaha-Pilot hatte die beiden WM-Läufe in Aragon nach einem positiven Test verpasst. Der 41-Jährige hatte unter leichten Symptomen gelitten.

Rossis spanischer Markenkollege Maverick Vinales benötigte den bereits sechsten Motor an seinem Motorrad. Daher muss der aktuelle WM-Dritte entsprechend dem Reglement aus der Boxengasse starten.